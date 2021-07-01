Стартовал прием заявлений на новые выплаты для беременных и родителей-одиночек

1 июля в России стартовал прием заявлений для назначения новых выплат беременным женщинам, а также одиноким родителям, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет. Первые предоставляются будущим мамам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Им положена половина от суммы прожиточного минимума взрослого человека, установленного в регионе проживания. Для родителей одиночек, в свою очередь, размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Отмечается, что беременным будут начислять пособия с учетом комплексной оценки нуждаемости. Претендовать на выплаты могут те, в чьих семьях доход на человека не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. «Ежемесячное пособие выплачивается с месяца постановки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов», — объясняют в Минтруде РФ.

Для одиноких родителей, желающих получить дополнительные выплаты, тоже есть свои условия. Доход в семье должен быть меньше одного прожиточного минимума, пособие назначается на один год и продлевается по заявлению, оценка нуждаемости также учитывается. Выплаты положены и законным представителям ребенка, который остался без попечения родителей в связи с их смертью.

Заявления от нуждающихся принимают на портале Госуслуг и в территориальных отделениях Пенсионного фонда. В них нужно указать данные банковского счета заявителя — наименование кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспондентский счет и номер счета гражданина. На Госуслугах статус заявлений отображается автоматически, а в клиентской службе ПФР в случае отказа в назначении выплат заявителю отправят уведомление.