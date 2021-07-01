Андрей Травников наградил победителей Двадцатых молодежных Дельфийских игр

Творческая делегация из Новосибирской области завоевала на соревнованиях в этом году общекомандное серебро.
Губернатор вручил награды победителям, призерам, дипломантам Дельфийских игр, представлявшим наш регион. «Поздравляю с успешным выступлением и благодарю за почти 15-летнюю традицию успеха новосибирских ребят на Дельфийских играх! Некоторые из тех, кто стоял у истоков, участники игр, сами являются педагогами и передают молодым талантам не только знания и навыки, но и опыт побед, того, как стремиться к успеху, демонстрировать, на что ты способен, как стать лучше всех. Отдельные слова благодарности – педагогам, молодым, и более опытным, за то, что статус культурной столицы Сибири, как минимум, Новосибирск, в том числе, благодаря участию наших ребят в Дельфийских играх, подтверждает из года в год», – отметил губернатор.
Юбилейные Двадцатые молодежные Дельфийские игры России прошли 21-26 мая 2021 года в Пермском крае – делегация Новосибирской области завоевала второе общекомандное место. По результатам участия в Дельфийских играх России делегация одаренных детей и талантливой молодежи Новосибирской области завоевала по семь золотых, серебряных и бронзовых медалей, а также 21 специальный диплом. Представители региона выступили в 20 номинациях игр из 28 – в состав делегации вошли более 100 молодых талантов – представители 26 государственных и муниципальных учреждений сферы культуры и образования, из разных городов и районов области. Делегация Новосибирской области была сформирована по результатам регионального оборочного тура, прошедшего в феврале 2021 года.
Команда Новосибирской области ежегодно входит в тройку лидеров Дельфийского рейтинга субъектов РФ. Команда одаренных детей и талантливой молодежи Новосибирской области впервые приняла участие в Играх пятнадцать лет назад, и с тех пор стабильно сохраняет свои лидерские позиции.
Фото: архивы пресс-служб
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