Андрей Травников наградил победителей Двадцатых молодежных Дельфийских игр

Губернатор вручил награды победителям, призерам, дипломантам Дельфийских игр, представлявшим наш регион. «Поздравляю с успешным выступлением и благодарю за почти 15-летнюю традицию успеха новосибирских ребят на Дельфийских играх! Некоторые из тех, кто стоял у истоков, участники игр, сами являются педагогами и передают молодым талантам не только знания и навыки, но и опыт побед, того, как стремиться к успеху, демонстрировать, на что ты способен, как стать лучше всех. Отдельные слова благодарности – педагогам, молодым, и более опытным, за то, что статус культурной столицы Сибири, как минимум, Новосибирск, в том числе, благодаря участию наших ребят в Дельфийских играх, подтверждает из года в год», – отметил губернатор.