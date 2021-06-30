24 новосибирца заразились клещевым энцефалитом в этом году

В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали, сколько человек с начала года заразились инфекционными заболеваниями, переносчиками которых являются клещи. Специалисты отмечают снижение активности членистоногих.



С начала эпидемиологического сезона по поводу укуса клещей в медицинские учреждения Новосибирской области обратились 9 751 человек. Клещевым вирусным энцефалитом заразились 24 человека, столько же клещевым боррелиозом. Год назад число заболевших было выше – 37 и 28 соответственно. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



«За прошедшую неделю наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на территориях Новосибирского и Искитимского районов. В городе Новосибирске – в Советском районе», – говорится в сообщении. Всего было проведено исследование 8 272 особей на клещевой энцефалит, которым оказались заражены 1,5 %. Из исследованных 8 186 членистоногих клещевым боррелиозом оказались заражены 32,2 %.



В качестве меры профилактики в Новосибирской области провели акарицидную обработку 5 750,65 га территории, на которых расположены летние оздоровительные лагеря, кладбища, и парки.