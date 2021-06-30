Новосибирская область может ввести QR-коды для переболевших ковидом и вакцинированных

Систему QR-кодов для вакцинированных или переболевших коронавирусом разработали в Новосибирске. Целесообразность её внедрения для посетителей заведений общепитов обсудят с бизнес-сообществом в течение недели, рассказал журналистам министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров.

Он уточнил, что система QR-кодов обсуждалась на заседании оперативного штаба. По словам министра, многие регионы активно вводят систему. «На самом деле, у нас в Новосибирской области в том числе во вторую волну уже было решение по введению QR-кодов, это в первую очередь касалось общепита и сфер развлечений, но потом у нас улучшилась обстановка, но эта система разработана, сейчас мы хотим это обсудить с бизнес-сообществом», – сказал Гончаров.

Кроме того, внедрение системы планируют обсудить и с региональным министерством цифрового развития.

«Чтобы эту платформу внедрить, чтобы было удобно и оперативно, чтобы связать нашу цифровую систему с медицинской платформой, с “Госуслугами”, если это потребуется. Такие программные решения уже есть», – сообщил господин Гончаров.