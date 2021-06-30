Более 200 тысяч рублей собрали в помощь новосибирским детям с онкозаболеваниями на благотворительных соревнованиях по художественной гимнастике

Состязания проходили в поддержку фонда «Защити Жизнь» под руководством Евгении Голоядовой.
В 214 школе им. Е.П. Глинки состоялись благотворительные соревнования, организованные центром художественной гимнастики «Пантера» , под руководством Марии Лапиной и Ольги Кручининой и содействии президента федерации художественной гимнастики НСО Веры Бахмутовой.
Сбор средств осуществлялся за счет организационно-технических взносов с участниц соревнований
-анонимными переводами по реквизитам благотворительного фонда «Защити Жизнь»
-материальной поддержки спонсоров соревнований: Вячеслава Карбовского, Александра Кустова, Никиты Мальцева, Дмитрия Егорова.
В соревнованиях приняли участие 99 гимнасток из 5 клубов региона: с/к «Звездный» , ДЮСШ «Чемпион» , с/к «Грация» , ДЮСК «Академия спорта» и ЦХГ «Пантера».
Все собранные средства направлены на диагностику, лекарства и авиабилеты к месту лечения. ЦХГ «Пантера» планирует сделать турнир традиционным, чтобы подопечные фонда получали стабильную помощь и поддержку.
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