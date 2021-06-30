Более 200 тысяч рублей собрали в помощь новосибирским детям с онкозаболеваниями на благотворительных соревнованиях по художественной гимнастике

В соревнованиях приняли участие 99 гимнасток из 5 клубов региона: с/к «Звездный» , ДЮСШ «Чемпион» , с/к «Грация» , ДЮСК «Академия спорта» и ЦХГ «Пантера».

Все собранные средства направлены на диагностику, лекарства и авиабилеты к месту лечения. ЦХГ «Пантера» планирует сделать турнир традиционным, чтобы подопечные фонда получали стабильную помощь и поддержку.