Средняя зарплата новосибирца вырастет до 44 тысяч рублей

Как сообщает BFM.ru, минэкономразвития Новосибирской области опубликовал прогноз, из которого следует, что в 2021 году в Новосибирской области вырастет средняя номинальная заработная плата. По словам министра экономического развития Льва Решетникова, этот показатель покажет рост в 7% и составит почти 44 тысячи рублей вместо нынешних 41,1 тысячи.



«Ожидается, что в 2021 году общий фонд заработной платы в регионе вырастет почти на 39 миллиардов рублей и составит 487,6 млрд рублей», — цитирует господина Решетникова пресс-служба областной администрации.



Также министерство дало прогноз по работающему населению. Этот показатель, по их данным тоже вырастет и составит 923,6 тысяч человек. Прогнозируется рост на 20 тысяч человек. Власти прогнозируют и повышение инфляции, она составит около 4,5%, уточнили в ведомстве.