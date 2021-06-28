С 1 июля все соцвыплаты будут перечисляться только на карты «МИР»

С 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты будут производиться исключительно на карты платежной системы «МИР». Об этом сообщают РИА Новости. Для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на банковский счет.

Впрочем, нововведение не касается тех, кто получает выплаты на сберкнижку или доставкой через почту, а также людей, постоянно проживающих за границей.