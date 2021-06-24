Новосибирским детям-сиротам будут предоставлять более просторное жилье

Застройщики, которые участвуют в госпрограммах, должны предоставить жилье большей площади для детей-сирот в новых домах. Такие изменения в Федеральный закон поддержали депутаты заксобрания Новосибирской области.



«Эта мера уберет ограничение, и будет активнее двигаться очередь на получение данного жилья, потому что в городе Новосибирске – одна цена, а в Новосибирской области – это совсем другие цифры. И это изменение позволит снизить количество состоящих на очереди. Закон важный, нужный, но как он будет работать – это уже зависит от нас», – сообщила заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Законодательного собрания Новосибирской области Елена Спасских.



Также парламентарии рассмотрели региональный законопроект о предоставлении данной категории граждан жилищного сертификата. Если депутаты примут документ во втором чтении, то дети-сироты, которым исполнилось 23 года, смогут получить компенсацию на приобретение жилья.