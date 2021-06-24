Грустная статистика. Больше половины новосибирцев никогда не бывали на море

52% работающих жителей Новосибирска никогда не были на море. Такие результаты показал онлайн-опрос аналитиков сервиса «Зарплата.ру». Выяснилось также, что у 69% новосибирцев нет загранпаспортов, а 63% не летали на самолетах в последние годы. Кроме того, 35% населения никогда не выезжали за пределы своего региона или федерального округа.

В числе основных причин отказа от путешествий новосибирцы указали высокие цены на авиабилеты и туристические путевки, невозможность поехать с семьей, страх перелетов, отсутствие времени или необходимость работать постоянно. По данным исследования «Зарплата.ру», в 2021 году новосибирцы также не планируют много путешествовать и предпочитают масштабным поездкам скромный отдых на даче.