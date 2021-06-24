Новосибирским пенсионерам выдают масло, чай и гречку за вакцинацию от коронавируса

Пожилым людям старше 60 лет в Куйбышевском районе Новосибирской области начали выдавать гречку, масло и чай за прививку от коронавируса. Об этом «АиФ – Новосибирск» сообщила директор районного комплексного центра социального обслуживания Ольга Ромашкина.

Благотворительная акция проходит по инициативе районного Совета ветеранов – она продлится до 15 июля. Продуктовую корзину выдают пенсионерам после прививки первым компонентом вакцины. Получить продукты они смогут, когда получат справки, а потом необходимо будет прийти в районный дом культуры «Культурно-досуговый центр».