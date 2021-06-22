Создателя новосибирского паблика «АСТ-54» задержали военные в Центральной Африке

Администратора «АСТ-54» Виталия Полищука и путешественника, журналиста Алексея Камерзанова задержали военные в Чаде. Как сообщает паблик «АСТ-54», группа туристов из России, включая новосибирцев, пересекла границу с Чадом 25 мая.

Участники экспедиции планировали трехнедельную поездку по территории африканского государства. Маршрут был заранее согласован с МВД Чада и пролегал на север страны, в сторону границы с Ливией. При обходе нестабильного региона в нагорье Тибести, команда остановилась в городе Файа-Ларжо на ночёвку, где рано утром 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме и «в настойчивой форме предложили собрать вещи и проследовать с ними в полицейский участок», — сообщает «АСТ-54».

У путешественников конфисковали паспорта и средства связи и переправили военным самолетом в столицу Чада Нджамену. Здесь задержанных поместили в гостиницу, где они и находятся по сей день. Связь туристы держат через телефоны, которые не были изъяты при обыске, так как лежали глубоко в сумках.

«На взлетной полосе военной базы нас ожидали большие военные чины и куча машин с затемненными стеклами и номерами военных ведомств. Единственное, что мы смогли услышать от одного русскоговорящего генерала — то, что зона от Файя Ларджо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда это не проясняло изъятие наших документов и техники», — написал Алексей Камерзанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также в сообщении отмечается, что у российского консульства возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов. По истечении трёх суток, когда чадская сторона должна была либо предъявить обвинения либо отпустить туристов — ничего из этого не произошло.

Напомним, Алексей Камерзанов организовал экспедицию по Чаду в рамках восьмого этапа проекта «Мир наш». В опубликованном им в феврале объявлении участникам предлагалось увидеть нетуристическая Африку, путешествуя на внедорожниках и ночуя в палатках в диких местах.

Фото: «АСТ-54»