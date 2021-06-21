На Госуслугах можно бесплатно получить сертификат о вакцинации против коронавируса

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области напоминает, что у всех вакцинированных жителей региона, прошедших второй этап вакцинации от COVID-19, электронный сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений Единого портала госуслуг и сохранится в личном кабинете. Сертификат является бесплатным цифровым документом, удостоверяющим, что гражданин привит от коронавирусной инфекции.

Для получения сертификата необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. После получения порталом Госуслуг данных о введении второго компонента сертификат формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет. Другой возможности сформировать документ не существует.

Кроме того, на Госуслугах реализовано автоматическое формирование сертификатов о вакцинации в формате QR-кода и на английском языке, с указанием сведений загранпаспорта, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете.