Сборная России посвятила видеоролик певице МакSим, находящейся в коме

Сборная России по футболу поддержала в своем Твиттере певицу Марину Максимову, больше известную как МакSим. Накануне ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. Спортсмены пожелали девушке выздоровления и пообещали, что они еще споют вместе. К словам поддержки футболисты добавили видео, снятое во время Чемпионате мира по футболу в 2018 году. На нем российские болельщики поют один из главных хитов певицы ««Знаешь ли ты?».