Девочки сэкономят. Выпускные образы для девушек оказались почти на 50%, чем для молодых людей

Образ для юношей (ботинки, костюм, рубашка) обходится в среднем в 15 930 рублей, утверждают аналитики сервиса Lamoda. Дополнительные покупки — ремень или галстук стоят от 400 до 2 000 рублей. За модную прическу выпускникам придется заплатить до 1500 рублей.

Выпускницам наряд обошелся дешевле, в среднем девушки тратили 8 260 рублей (платье, клатч, туфли). По информации стилистов, самыми популярными цветами платья оказались черный, синий и бежевый. Стоимость популярных бьюти услуг — вечернего макияжа и прически, по данным YouDo.com, составляет в Новосибирске 2 000 рублей. Таким образом, полноценный образ на выпускной обойдется девушкам в среднем в 10 260 рублей.

Если сравнить только стоимость нарядов выпускников и выпускниц, то выясним, что юноши потратили на одежду на 7670 рублей больше, чем девушки. В целом образ юношей дороже на 5 680 рублей, чем у девушек.

По словам стилиста сервиса Lamoda Дениса Петюка, в этом году в тренде платья на бретелях, платья-комбинации, платья-бюстье и асимметричные модели. Брючный костюм и объемные аксессуары — еще один беспроигрышный вариант на вечер. Если говорить о цветовой гамме, сейчас актуальны зеленый, розовый, лиловый, желтый, жемчужный и серебряный. Мужчинам стоит выбрать классический костюм нейтрального оттенка — серого, голубого или бежевого. В паре с ним будет хорошо смотреться голубая рубашка или базовая белая футболка. А тем, кто не хочет выглядеть слишком официально, понравится сочетание костюма с кедами.