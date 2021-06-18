На вопросы родителей о детском кешбэке ответит Робот Николай

«Предложение по использованию номера «122» для ответов на вопросы по программе детского кешбэка поступило от Минцифры РФ в рамках поручения Зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Решение, реализованное нашим министерством во взаимодействии с региональным минтруда и соцразвития, направлено на упрощение процедуры получения компенсаций за путевки и повышение качества оказываемых услуг жителям Новосибирской области», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.



Программа по компенсации родителям половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь стартовала 25 мая. Это программа поддержки доступных поездок в детские лагеря, которая будет реализована по аналогии с программой туристического кешбэка. Она запущена Ростуризмом по поручению Президента Владимира Путина и Правительства РФ. Предусматривается обеспечить 50%-й возврат стоимости путевок, приобретаемых для отдыха в загородных лагерях. Кешбэк придет автоматически только на те путевки, которые были оплачены после 25 мая картой «Мир» у организаций-участников программы, в течение пяти рабочих дней c момента регистрации платежа (50% от уплаченной суммы, но не более 20 000 рублей). Актуальный перечень лагерей-участников программы размещен на сайте мирпутешествий.рф.



Кроме того, с 15 июня получить 50% от уплаченной суммы, но не более 20 000 рублей, смогут родители, которые приобрели путевку в детский лагерь на летние смены 2021 года до старта программы (до 25 мая) детского туристического кешбэка, подав заявки на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате. Путевка должна быть оплачена родителями до 00.00 часов по московскому времени 25 мая 2021 года. Выплата будет начислена только на карту «Мир», оформленную на заявителя. С подробной информацией о том, как получить выплату за детский лагерь, можно ознакомиться на сайте.



В «Службе 122» родители смогут получить ответы на многие вопросы: «Смогут ли получить кешбэк семьи, которые имеют сертификат на льготу для детского отдыха?», «Будет ли суммироваться возврат 50% с выплатой от комиссии по возврату за детский отдых от администрации?», «Нужно сразу оплатить смену или можно частями?», «Могут ли участвовать в программе частные лагеря?» и другие.



Звонки от родителей на номер «122» принимает интеллектуальный голосовой робот Николай. В случае, если возникают нестандартные вопросы, Николай оперативно переведет звонок на оператора «Службы-122».