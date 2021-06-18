Новосибирские волонтеры получили президентский грант. Деньги потратят на помощь животным

Грант на сумму 645 тысяч рублей выиграла «База Реабилитации Животных». Деньги потратят на улучшение и закупку медицинского оборудования, чтобы сделать в стенах центра питомцам около 800 операций.



На сегодняшний день, на базе реабилитации уже есть два стационара, оснащенных современными вольерами и модулями для содержания больных собак и кошек, операционная, кабинет реабилитации. В стенах центра волонтеры и врачи клиники ИнТерра проводят уникальные для России дни потоковых операций по стерилизации абсолютно бесплатно.



По словам координатора проекта Татьяны Власовой, ежедневно в клинике делают от 60 до 100 операций. Поток лохматых пациентов растет с каждым днем, поэтому они приняли решение поучаствовать в конкурсе грантов. «Грант позволит увеличить количество операций по контролю численности животных, а также позволит оперативно решать сложности, возникающие во время таких операций, – сообщила госпожа Власова. – Это и реабилитационные действия, это - операции по удалению пиометры, поликистоза яичников, замершая беременность, внематочная беременность, разрыв матки, крипторхизм, которые обнаруживаются во время операций».