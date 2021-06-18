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Новосибирские волонтеры получили президентский грант. Деньги потратят на помощь животным

Региональная организация «База Реабилитации Животных» сможет приобрести новое медицинского оборудования.

Грант на сумму 645 тысяч рублей выиграла «База Реабилитации Животных». Деньги потратят на улучшение и закупку медицинского оборудования, чтобы сделать в стенах центра питомцам около 800 операций.

На сегодняшний день, на базе реабилитации уже есть два стационара, оснащенных современными вольерами и модулями для содержания больных собак и кошек, операционная, кабинет реабилитации. В стенах центра волонтеры и врачи клиники ИнТерра проводят уникальные для России дни потоковых операций по стерилизации абсолютно бесплатно.

По словам координатора проекта Татьяны Власовой, ежедневно в клинике делают от 60 до 100 операций. Поток лохматых пациентов растет с каждым днем, поэтому они приняли решение поучаствовать в конкурсе грантов. «Грант позволит увеличить количество операций по контролю численности животных, а также позволит оперативно решать сложности, возникающие во время таких операций, – сообщила госпожа Власова. – Это и реабилитационные действия, это - операции по удалению пиометры, поликистоза яичников, замершая беременность, внематочная беременность, разрыв матки, крипторхизм, которые обнаруживаются во время операций».

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