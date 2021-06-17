Только бы работать! 35% новосибирцев готовы пожертвовать частью зарплаты ради сохранения места

Специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter провели опрос среди россиян — готовы ли они отказаться от своих требований в зарплате ради сохранения рабочего места, 39% опрошенных ответили положительно.

Среди новосибирцев этот показатель немного меньше, 35% граждан готовы получать меньше ради гарантированного трудоустройства. Не готовы поступиться своими зарплатными требованиями 47% опрошенных сибиряков. При этом в сферах, где не готовы идти на сокращение вознаграждения, оказались медицина и фармацевтика, инсталляция и сфера производства.