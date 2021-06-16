Улицу Сибирскую отремонтируют за счет средств городского бюджета

В Железнодорожном районе продолжается ремонт улицы Сибирской. По договору срок выполнения ремонта намечен на конец лета, однако подрядчик планирует завершить работы в ближайшие две недели. «Улица Сибирская не такая крупная, как, например, Красный проспект, однако движение транспорта здесь достаточно интенсивное. Дорогу, которую водители используют как альтернативу крупным магистралям, мы полностью ремонтируем за счет городского бюджета, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Гарантия на выполненные работы действует в течение пяти лет. Если в этот период здесь образуется колея или просядет асфальт вокруг люков, подрядчик будет устранять эти недостатки за свой счет. Поэтому в интересах подрядчика выполнить работы качественно. Кроме того, на ул. Сибирской расположены две школы, а это значит, что здесь должна быть специальная разметка, обустроены пешеходные переходы – мы обращаем особое внимание на обеспечение безопасности».

Сибирская будет отремонтирована полностью: от Вокзальной магистрали до ул. Советской. Протяженность участка – 800 метров. Стоит отметить, что в него не входит перекресток с ул. Нарымской – он будет отремонтирован в рамках ремонта площади Кондратюка. Этот объект также обновят по муниципальной программе.

Стоимость работ составляет 9 млн 997 тыс. рублей, их выполняет генеральная подрядная организация ООО «ДорСтройФлот».

На сегодня дорожники выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий слой, идут работы по устройству верхнего слоя. Далее планируется поднять колодцы подземных коммуникаций и обустроить примыкание к ним дорожного полотна.