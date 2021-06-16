Министр здравоохранения наградил почетных доноров Новосибирской области в их «профессиональный» праздник

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в торжественной обстановке наградил 15 почетных доноров нагрудными знаками и поблагодарил каждого, кто сдает кровь, спасая жизни людей. «Такие мероприятия позволяют нам еще раз сказать слова благодарности донорам. 2020 год, когда мы встретились с пандемией, показал, что наша служба крови может очень быстро внедрить новые технологии. Мы начали заготавливать плазму с антителами к ковиду, в кратчайшие сроки передавать ее в лечебные учреждения, что позволило обеспечить всех, кто в ней очень нуждался, у кого были показания», – отметил он.

Лозунг Всемирного дня донора крови в 2021 году – «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Он передает важность вклада доноров крови в то, чтобы в мире сохранялась жизнь, в спасение жизни одних и улучшение качества жизни других. Он подкрепляет глобальный призыв к тому, чтобы больше людей во всем мире регулярно сдавали кровь и тем самым вносили вклад в улучшение здоровья.

Особый упор в рамках кампании этого года делается на молодежь. Молодые люди принимают самое активное участие в мероприятиях и инициативах, целью которых является обеспечение безопасных запасов крови посредством безвозмездного добровольного донорства крови.