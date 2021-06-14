Как добираются до работы новосибирцы и сколько времени тратят на дорогу?

Опрос на тему популярности пеших прогулок, поездок на общественном транспорте и личных автомобилях провели в Новосибирске. 42% жителей столицы Сибири добираются до места работы на общественном транспорте, 35% – на личном автомобиле, 13% идут пешком. Такие данные представила служба исследований по поиску работы и сотрудников hh.ru.

«Большинство жителей Новосибирской области тратят на дорогу от дома до работы до одного часа (40%), еще 37% добираются до места работы всего за полчаса, а каждый пятый новосибирец проводит в дороге от 1 до 1,5 часов», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.



Среди сотрудников, которые добираются до работы быстро, больше всего представителей рабочих специальностей, специалистов продаж и учителей. Это говорит о том, что они стараются искать работу недалеко от дома. А больше одного часа в дороге на работу чаще других находятся медики, юристы и hr-менеджеры.



С точки зрения профессиональной принадлежности общественный транспорт чаще других используют представители сферы «Искусство, масс-медиа», свой автомобиль – высший менеджмент. Пешком до работы чаще других добираются педагоги и ученые.