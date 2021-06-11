В преддверии Дня России Андрей Травников вручил паспорта юным новосибирцам

Ребята, получившие паспорт в торжественной обстановке, отличились в сфере культуры, спорта, в образовании и общественной деятельности.
Накануне Дня России – состоялось торжественное вручение паспортов жителям Новосибирской области, которые первыми среди сверстников получают главный документ гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. Губернатор вручил паспорта 16 юношам и девушкам из Новосибирска, Венгеровского, Колыванского, Убинского, Черепановского, Сузунского, Купинского и Карасукского районов. Андрей Травников отметил: замечательно, что сложилась такая традиция – вручать основной документ гражданина Российской Федерации накануне Дня России – одного из важнейших государственных праздников.
«На отдельных этапах история нашей страны была непростой, трудной, но всегда была славной. Слава истории нашей страны состоит в том, что мы всегда побеждали, нас никто не мог захватить, мы всегда оставались суверенными. Сегодня наша страна однозначно приняла решение двигаться своим путем, развиваться самостоятельно. Это путь нелегкий, надеяться приходится только на себя, помощи ждать не от кого. Тем не менее, этот путь – единственно правильный, и наша тысячелетняя история это не единожды доказывала. И конечно же, мы надеемся на вас, на будущее поколение – что и вы в дальнейшем поддержите этот исторически верный путь. Для этого от вас потребуются знания, способность самостоятельно мыслить. Желаю вам глубокого изучения школьных предметов, раскрытия своих талантов. В Новосибирской области мы создаем все условия для того, чтобы вы делали это успешно – не боясь участвовали во всех конкурсах, олимпиадах, использовали кванториумы, точки роста, центр «Альтаир» и всю ту инфраструктуру, которая сегодня создается. В этом – ваш будущий успех, а значит – успех всей нашей страны в ближайшие десятилетия. Самое лучшее проявление любви к своей Родине с вашей стороны – это стать успешными», – пожелал юношам и девушкам губернатор.
После церемонии вручения паспортов Андрей Травников в режиме свободного диалога пообщался с ребятами, ответил на наиболее интересующие их вопросы. Кроме того, для юных новосибирцев провели обзорную экскурсию по зданию правительства Новосибирской области – памятнику архитектуры.
Каждый из участников церемонии, несмотря на свой юный возраст, уже показал, что своими достижениями может делать сильнее свою малую родину и всю нашу страну, способствовать ее процветанию и успеху. Это ребята, активно участвующие в деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, военно-патриотических клубов, школьного самоуправления, молодежных средств массовой информации, а также лица, имеющие достижения в сфере творчества и интеллекта, волонтеры и добровольцы, принимающие активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодежной политики.
Фото: архивы пресс-служб
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