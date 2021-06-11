В преддверии Дня России Андрей Травников вручил паспорта юным новосибирцам

«На отдельных этапах история нашей страны была непростой, трудной, но всегда была славной. Слава истории нашей страны состоит в том, что мы всегда побеждали, нас никто не мог захватить, мы всегда оставались суверенными. Сегодня наша страна однозначно приняла решение двигаться своим путем, развиваться самостоятельно. Это путь нелегкий, надеяться приходится только на себя, помощи ждать не от кого. Тем не менее, этот путь – единственно правильный, и наша тысячелетняя история это не единожды доказывала. И конечно же, мы надеемся на вас, на будущее поколение – что и вы в дальнейшем поддержите этот исторически верный путь. Для этого от вас потребуются знания, способность самостоятельно мыслить. Желаю вам глубокого изучения школьных предметов, раскрытия своих талантов. В Новосибирской области мы создаем все условия для того, чтобы вы делали это успешно – не боясь участвовали во всех конкурсах, олимпиадах, использовали кванториумы, точки роста, центр «Альтаир» и всю ту инфраструктуру, которая сегодня создается. В этом – ваш будущий успех, а значит – успех всей нашей страны в ближайшие десятилетия. Самое лучшее проявление любви к своей Родине с вашей стороны – это стать успешными», – пожелал юношам и девушкам губернатор.