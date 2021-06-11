Счастья полный город. Новосибирск попал в топ-3 самых счастливых городов России

Аналитики при помощи интернет-опроса нашли самых довольных жизнью людей России. Они живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Работы.ру».

В опросе приняли участие более пяти тысяч жителей из всех регионов России. Им предложили оценить уровень своего счастья по пятибалльной шкале. Оказалось, что счастливыми на пять баллов себя чувствуют 15% респондентов. «Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый — в Новосибирске», — добавляет источник.

Уровень счастья в три балла, что является средним результатом, отметили 32% опрошенных. Из них каждый пятый (19%) проживает в Москве, 13% в Нижнем Новгороде и еще 9% — в Петербурге.