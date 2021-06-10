Каникулы с пользой. Этим летом около 5 тысяч новосибирских подростков собираются работать

В Новосибирской области в 2021 году будут работать около 7 тысяч подростков от 14 до 17 лет, из них около 5 тысяч – в летний период. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Временную занятость школьникам обеспечат при содействии минтруда и соцразвития области.

Средняя зарплата подростка составит около 15,5 тысячи рублей. Школьники смогут подрабатывать на заводе имени Чкалова или в архивах, проводить экскурсии в зоопарке Новосибирска. О трудоустройстве подростков рассказала замминистра труда и соцразвития региона Ольга Потапова: «Работодатели охотно идут на их трудоустройство, предлагаются в основном вакансии специалистов архивов, библиотек, промоутеров, воспитателей, вакансии на благоустроительных работах, уборке производств, служебных помещений».

Подросткам 14-15 лет предлагают работу до четырех часов в день, 15-16 лет – до пяти часов. Юноши и девушки 16-17 лет смогут работать около семи часов в день. По словам Ольги Потаповой, на поддержку трудоустройства школьников направили более 7 миллионов рублей. Средства пойдут на доплаты – около тысячи рублей на каждого ребенка.

Средняя зарплата школьников составит 15,5 тыс. рублей.