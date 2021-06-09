Андрей Травников устроил личный прием новосибирцев по вопросам детства и материнства

Губернатор рассмотрел обращения жителей области, в том числе просьбу о помощи в приобретении жилья для многодетной семьи.
Один из вопросов, с которым обратились к главе региона, – организация летнего оздоровительного заезда для детей, обучающихся в «Школе особенного блогера» (она будет работать этим летом в центре «Морской залив»). Знания, которые приобретают здесь ученики, помогут им быть востребованными, устроиться на работу. С детьми проводят занятия новосибирские журналисты, smm-специалисты, блогеры, фотографы, имиджмейкеры, ораторы. С мая по декабрь обучение в «Школе особенного блогера» должны пройти 30 человек.
«Мы можем организовать оздоровительный заезд ребят, которые занимаются в «Школе блогера». Единственное условие, и соответствующую установку я даю министру труда и соцразвития Ярославу Фролову, когда мы будем организовывать эту оздоровительную смену, во время неё обязательно нужно развернуть работу «Школы». Все-таки этот проект запускали как проект социализации, организации самозанятости для особенных детей. Важно, чтобы обучение, обмен опытом и навыками, продолжились и рамках этого заезда. Чтобы это было не только оздоровительное мероприятие, но и обучающее», – подчеркнул Андрей Травников.
В ходе личного приема губернатор рассмотрел и обращения с просьбами оказать помощь в направлении на реабилитационное лечение, приобретении жилья для многодетной семьи.
Фото: архивы пресс-служб
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