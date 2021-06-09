Андрей Травников устроил личный прием новосибирцев по вопросам детства и материнства

«Мы можем организовать оздоровительный заезд ребят, которые занимаются в «Школе блогера». Единственное условие, и соответствующую установку я даю министру труда и соцразвития Ярославу Фролову, когда мы будем организовывать эту оздоровительную смену, во время неё обязательно нужно развернуть работу «Школы». Все-таки этот проект запускали как проект социализации, организации самозанятости для особенных детей. Важно, чтобы обучение, обмен опытом и навыками, продолжились и рамках этого заезда. Чтобы это было не только оздоровительное мероприятие, но и обучающее», – подчеркнул Андрей Травников.

В ходе личного приема губернатор рассмотрел и обращения с просьбами оказать помощь в направлении на реабилитационное лечение, приобретении жилья для многодетной семьи.

Фото: архивы пресс-служб