«Фотать», «огребаться», «дикошарый» и другие популярные у новосибирцев словечки

Яндекс провел исследование, в рамках которого изучил, какие диалектизмы популярны в разных частях страны. Представлены и выражения, используемые преимущественно в Новосибирской области.

Во время исследования специалисты анализировали публикации и комментарии пользователей «Яндекс.Дзена». Результаты анализа изучили лингвисты из Института русского языка им. В. В. Виноградова. Они выбрали самые интересные слова и дали им определения. Всего было исследовано 15 млн публикаций, 217 млн комментариев и 11 млрд словоупотреблений.

Характерные для Новосибирска слова давно известны - «мультифора» (файлик), «однешка» (однокомнатная квартира), «дикошарый» (диковатый), «фотать» (фотографировать) и «огребаться» (пострадать, быть наказанным). Также в перечень вошли и менее знакомые слова: «прилада», «еслив», «откоряка», «гаманок». Кроме того, в Сибири часто употребляют выражение «на божничку». Кроме того, часто используется у нас слово «шушлайка» (малолитражные автомобили).

Кроме того, популярным диалектом для Новосибирской области стала вехотка — мочалка. Слово "впалит" означает потратить, вложить (деньги). Кошелек в Новосибирской области называют "гаманок", а ужасы - "жутики". "Каныгой" в Сибири называют канализацию, а "каралькой" - выпечку или колбасу в виде кольца или полукольца. "Крыжак" — это иней, изморозь, а "околок" — небольшой лес, рощица.

"Отдыхаловкой" именуют дом отдыха, гостиницу, поездку на отдых. "Полороты" в Новосибирске означает "рассеянный, глуповатый". "Пурхаться" — суетиться, дергаться, а "шурушки" — мелкие предметы, штучки, вещички.