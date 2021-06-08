Сидим дома. Число невыездных новосибирцев резко выросло: больше 150 тысяч человек не пускают за границу из-за долгов

По итогам первого квартала 2021 года в Новосибирской области порядка 156,7 тыс. человек не может выехать из России из-за долгов. Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на местное управление Федеральной службы судебных приставов.

В текущем году количество невыездных граждан существенно увеличилось: в аналогичном периоде 2020 года их было 87,07 тыс. человек, в 2019 году — 52,44 тыс. человек. По данным главы УФССП по Новосибирской области Эдуарда Бабкова, выезд за границу ограничивают из-за задолженностей по алиментам, кредитам, налогам, коммунальным услугам, судебным штрафам.

По информации президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, большинство долгов россиян связаны с банками. Чаще всего невыездные граждане задолжали по кредитам или микрозаймам.