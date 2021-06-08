Новые соцвыплаты ждут будущих мам и пенсионеров этим летом

Перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров будет произведен 1 августа. Их страховая пенсия увеличится почти на 300 рублей (на три индивидуальных пенсионных коэффициента).

Кроме того, в августе семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. А с 1 июля материальную поддержку окажут беременным женщинам, которые оказались в трудном финансовом положении. Они получат 6350 рублей, если успеют встать на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).

