Почти половина жителей страны голосуют за ограничения для электросамокатчиков

По мнению почти половины россиян (49%), опрошенных экспертами SuperJob, необходимо ввести законодательные ограничения для вождения самокатов и электросамокатов.

Наиболее часто встречается требование ограничения скоростного режима (максимум до 10–20 км/ч). Есть предложения ввести отдельную категорию водительских прав. Следовательно, самокатчикам придется проходить медкомиссию и сдавать экзамены на право управления транспортным средством.

Ряд опрошенных считает, что будет достаточно запретить езду на самокатах по тротуарам и пешеходным зонам. Также многие предлагали ввести ограничения по возрасту для самокатчиков и обязать их носить защитную экипировку. «Среди мужчин больше как тех, кто считает, что необходимо регулировать езду на самокатах на законодательном уровне (52% против 45% среди женщин), так и тех, кто против ограничений (24 и 21% соответственно), – говорится в результатах опроса. – Чем старше россияне, тем больше среди них сторонников регулирования езды на самокатах и электросамокатах: 39% среди россиян до 34 лет и 58% среди тех, кому 45 и более лет».