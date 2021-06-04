Готовим гирлянды летом. Минтруд назвал даты длинных новогодних выходных-2022

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков обозначил даты новогодних праздничных дней у россиян в январе 2022 года в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выходные продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет красным в календаре, поскольку выпадает на субботу. «На новогодние праздники у нас с вами будет десять выходных дней – к 31 декабря добавится девять дней в январе, – цитирует Котякова ТАСС. – С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим».

Майские праздники в 2022 году тоже будут длинными. «У нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня, – сказал глава Минтруда. – Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней».