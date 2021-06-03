Областной семейный капитал получили более 40 тысяч многодетных семей региона

Областной семейный капитал – одна из четырех мер социальной поддержки регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В Новосибирской области размер выплаты составляет 112 378,24 рублей.

Право на распоряжение областным семейным капиталом у семей региона наступает не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей. Данная мера поддержки, действующая на территории Новосибирской области с 2012 года как региональная, показала свою эффективность и была включена с 2019 года в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». На сегодняшний день сертификат получили уже 40 149 многодетных семей региона. Распорядились средствами 27 690 родителей.



Многодетные семьи могут направить выплату на улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники, обучение детей, социальную адаптацию ребенка с инвалидностью, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, формирование накопительной части трудовой пенсии.



Для оформления меры поддержки необходимо обращаться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-0082. Подробная информация о действующих на территории Новосибирской области мерах поддержки размещена на сайте регионального министерства труда и социального развития.