Амбассадора клуба отдыха QVI Club от QNET определили в Instagram

По правилам конкурса участники должны были выложить у себя в профиле лучшее фото и рассказать, куда бы они мечтали отправиться с QVI. Кристина не стала выбирать какое-то одно направление. «Я просто раскручу глобус и случайно укажу пальцем на свою мечту, кстати, она у меня не одна. Вместе с QVI я хочу отправиться в Швейцарию, Норвегию, посетить все национальные парки. И вишенка на торте – Сингапур», – рассказала девушка.

Кристина опубликовала фотографию, на которой держит в руках глобус. «Он олицетворяет клубный отдых QVI, который уже более 20 лет дает людям возможность путешествовать по фиксированной стоимости и не зависеть от инфляции, что в наше время очень проблематично», – поделилась под фотографией девушка.

QVI Club – это международный клуб отдыха, члены которого имеют возможность забронировать проживание в отеле по фиксированной цене момента покупки карты. Есть три вида членства – Bronze, Silver, Gold. При этом можно выбрать как курорты, находящиеся в собственности клуба QVI в Таиланде, Малайзии и Турции, так и партнерские предложения из «сезонной» и «всемирной» коллекций. Это более тысячи отелей и курортов в 63 странах мира.

Гарантией для приобретателя клубной карты служит более чем 22-летнее присутствие QNET на рынке, статус мировой компании и наличие собственных отелей.