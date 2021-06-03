После декрета увольняюсь. Каждая четвертая мама в Новосибирске не выходит на работу после декретного отпуска

Порядка 25% молодых матерей Новосибирска не возвращаются на работу с декретного отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «Зарплата.ру», в котором приняли участие 1780 женщин со всех регионов страны, в том числе и из Новосибирска.

Все они имеют детей в возрасте до семи лет и по разным причинам покинули предыдущее место работы после родов. 17% из них нашли вакансию с более выгодными условиями, 31% полностью сменили сферу деятельности, а 15% стали трудиться в режиме «фриланс» или удаленно. При этом лишь 6% жительниц Новосибирска уходят с работы с концами, предпочитая посвятить себя домашнему очагу.

«Среди причин невозвращения к бывшему работодателю женщины чаще всего назвали отсутствие интереса к работе, необходимость заботы о ребенке, желание профессиональной реализации в другой сфере, а также уговоры супруга оставаться дома», — объясняют эксперты. Также, по данным исследования, 4% опрошенных женщин вслед за уходом с работы открыли свое дело, а 3% ушли в следующий декрет.