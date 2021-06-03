Защита от нападений. В новосибирских школах и вузах устроили антитеррористические тренировки

После массовых убийств в казанской гимназии в школах Новосибирска решили отработали защиту от терактов. Специальные тренировки инициировали представители Национального антитеррористического комитета. Цель мероприятий – проверить готовность различных ведомств к отражению террористических угроз.

«В процессе тренировок смоделированы внештатные и чрезвычайные ситуации, создающие угрозу совершения преступлений террористической направленности. Проверен на практике алгоритм взаимодействия оперативных служб и органов местного самоуправления», – доложили в пресс-службе управления ФСБ России по Новосибирской области.

Известно, что тренировки прошли в большинстве вузов и школ Новосибирска, а также в образовательных учреждениях в районах области. По результатам проверок в некоторых из них были приняты меры к повышению уровня защиты от возможных нападений.