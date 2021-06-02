Самокаты и велосипеды теперь «путешествуют» в новосибирских электричках бесплатно

Жителям Новосибирской области, пользующимся услугами пригородных поездов, разрешили бесплатно провозить с собой велосипеды и самокаты. О нововведении рассказали в пресс-службе компании «Экспресс-пригород».

Из официального сообщения следует, что такая возможность появилась у пассажиров электропоездов с 1 июня. Инициатива была разработана в рамках популяризации и формирования культуры здорового образа жизни.

«Пассажиры смогут провозить в пригородных поездах велосипеды, самокаты, превышающие в сумме трех измерений 180 см, без взимания дополнительной платы. Для бесплатного провоза спортивного инвентаря пассажиру необходимо приобрести безденежный перевозочный документ в билетной кассе», — рассказывают в компании.

Основные правила для перевозки спортивного инвентаря при этом остались прежними. Сибиряков призывают следить за тем, чтобы их груз не создавал помех при посадке и высадке других пассажиров.