Многофункциональные центры Новосибирской области нуждаются в модернизации. Предстоящие работы оценивают в 500 миллионов рублей

В Новосибирской области наблюдается дефицит предоставления госуслуг. В связи с этим на модернизацию сети многофункциональных центров нужно около полумиллиарда рублей. Средства необходимы в том числе на закупку дополнительного оборудования, увеличение пропускной способности. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

Господин Решетников отметил, что в регионе разработана комплексная программа развития МФЦ с 2021 по 2026 год. В планах изменить пропускную систему в МФЦ, уменьшить время ожидания в очередях, создать единый стиль учреждений.

Финансирование МФЦ в 2021 из областного бюджета составляет 617,6 млн рублей. Эти деньги израсходуют на зарплаты сотрудников, коммунальные платежи, аренду, содержание имущества. На территории области – 43 стационарных МФЦ, 53 обособленных структурных подразделения и восемь мобильных пунктов.