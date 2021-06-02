«Муми-тролли», «Незнайка» и «Гарри Поттер». Какие детские книжки выбирают новосибирцы?

Опрос провела Новосибирская областная юношеская библиотека.
Жители нашего региона до сих пор отдают предпочтение классикам детской литературы. Такой вывод следует из опроса, проведенного Новосибирской областной юношеской библиотекой на тему любимых детских писателей.
Лидерами стали истории о муми-троллях Туве Янссон, «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова и серия книг о Гарри Поттере Джоан К. Роулинг. На втором месте – роман Александра Беляева «Человек-амфибия».
Кроме т ого, многие отметили «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова, «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, «Чучело» Владимира Железникова, «Двух капитанов» Вениамина Каверина, «Властелина колец» Джона Р.Р. Толкина, сказки Андерсена и Шарля Перро, «Пиноккио» Карло Коллоди, «Серебряное копытце» Павла Бажова и «Денискины рассказы» Виктора Драгунского.
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