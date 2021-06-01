Лето-2021 принесет россиянам новые запреты и штрафы. Информация для автомобилистов, любителей сахара и прочих граждан

Некоторые изменения актуальны уже с сегодняшнего дня, 1 июня. В первую очередь затронут автолюбителей, а именно тех, кто передвигается по дорогам с поврежденными или отсутствующими ремнями безопасности. Такое обстоятельство отныне расценивается как нарушение и облагается штрафом в размере 500 рублей. Такую же сумму придется заплатить автомобилистам, использующим летнюю и зимнюю резину не по сезону. Под запрет попала перевозка в машине газовых баллонов, которые не имеют паспорта завода-изготовителя, серийного номера и специального обозначения на грузе.

Кроме того, согласно действующему с 1 июня Закону о просветительской деятельности, власти получают право определять, кто и где может заниматься обучением школьников и студентов. Просветительскую деятельность частично ограничат, чтобы не допустить разжигания розни и побуждения к действиям, противоречащим Конституции. В каком порядке она будет осуществляться, уточнят в правительстве страны.

В этот же день становится обязательной маркировка сыров и мороженного. На добровольной основе производители начали наносить ее на продукцию еще в начале года. Предполагается, что эта мера поможет уменьшить число нелегальных товаров в магазинах. Кроме того, этой осенью будет введена обязательная маркировка для молочной продукции остальных категорий сроком годности более 40 дней.



