Лето-2021 принесет россиянам новые запреты и штрафы. Информация для автомобилистов, любителей сахара и прочих граждан

Рассказываем, какие законы вступают в силу в июне.
Некоторые изменения актуальны уже с сегодняшнего дня, 1 июня. В первую очередь затронут автолюбителей, а именно тех, кто передвигается по дорогам с поврежденными или отсутствующими ремнями безопасности. Такое обстоятельство отныне расценивается как нарушение и облагается штрафом в размере 500 рублей. Такую же сумму придется заплатить автомобилистам, использующим летнюю и зимнюю резину не по сезону. Под запрет попала перевозка в машине газовых баллонов, которые не имеют паспорта завода-изготовителя, серийного номера и специального обозначения на грузе.
Кроме того, согласно действующему с 1 июня Закону о просветительской деятельности, власти получают право определять, кто и где может заниматься обучением школьников и студентов. Просветительскую деятельность частично ограничат, чтобы не допустить разжигания розни и побуждения к действиям, противоречащим Конституции. В каком порядке она будет осуществляться, уточнят в правительстве страны.
В этот же день становится обязательной маркировка сыров и мороженного. На добровольной основе производители начали наносить ее на продукцию еще в начале года. Предполагается, что эта мера поможет уменьшить число нелегальных товаров в магазинах. Кроме того, этой осенью будет введена обязательная маркировка для молочной продукции остальных категорий сроком годности более 40 дней.
1 июня прекращает свое действие соглашение о заморозке цен на сахар. Сейчас килограмм сахара в розницу стоит максимум 46 рублей, а оптом — в пределах 36 рублей, но позже эти суммы могут увеличиться. Известно, что продления соглашения пока не планируется, однако в Минсельхозе производителей призывают не торопиться с повышением цен.
В период с 5 июня по 31 августа 2021 года будет запрещен экспорт гречихи, крупы грубого помола и гречневого зерна. Запрет вводят, чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен. С 6 июня определенная категория призывников освобождается от обязательного медосмотра. Тем молодым людям, у которых отсрочка не связана с состоянием здоровья, его теперь можно будет не проходить.
С того же дня кредиторов обяжут информировать заемщика о причинах отказа в «ипотечных каникулах» — отсрочки платежей по ипотеке, которую он вправе потребовать. Таким образом гражданам удастся избежать необоснованных отказов или навязывания банком своих программ реструктуризации долга, которым им невыгодны.
7 июня заканчиваются послабления для иностранных граждан. Теперь, чтобы подтвердить свое владение русским языком, им нужно пройти единую процедуру комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Требования к уровню знаний языка зависят от целей пребывания визитера в стране. Также будет ужесточен контроль за международными перевозками. Иностранные транспортные средства, имеющие штрафы, не смогут беспрепятственно въехать на территорию РФ. Для начала им дадут три часа, чтобы погасить штрафы. Если этого сделать так и не удастся, доступ в страну будет запрещен.
29 июня вступает в силу закон о поддержке пчеловодства. Он контролирует механизмы господдержки отрасли и борьбы с фальсификатом, определяет защитные механизмы для предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.
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