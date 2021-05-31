Специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы о качестве и безопасности детского отдыха

Новосибирцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Специалисты расскажут о том, как грамотно отправить ребенка в лагерь, о необходимом объеме медицинской документации для персонала (перечень прививок, обследований, результаты анализов, справки, медицинские книжки и прочее); об обработке территории лагерей, организации питания и профилактики пищевых отравлений.

Горячая линия продолжит работу с 31 мая по 11 июня 2021 года. Вопросы можно будет задать с понедельника по четверг – с 10:00 до 17:00, в пятницу – с 10:00 до 16:00 по номеру телефона 8-800-350-5060.