Гонки на высоте. Новосибирец на электросамокате устроил заезд на крыше многоэтажного дома

В социальных сетях разместили ролик, на котором запечатлено, как человек рассекает на электросамокате по крыше многоэтажного дома. Инцидент произошел в Краснообске.

«В Краснообске самокаты добрались и до крыш местных домов», – прокомментировали подписчики паблика АСТ-54.

Пользователи социальных сетей осудили халатность ездока – крыша не самое подходящее место для катания. Особенно с учетом того, что и на тротуаре любители электротранспорта умудряются получать травмы.