Склонны к интроверсии. Новосибирск вошел в число наиболее интровертированных городов России

В России составили рейтинг городов, жители которого считают себя общительными и любят новые знакомства. Рейтинг был сформирован на основании опроса 2760 человек в возрасте от 18 до 73 лет, проживающих в 23 крупных городах России.

Рейтинг возглавили Ростов-на-Дону, Иваново и Краснодар. Жители этих городов считают, что могут легко заговорить с незнакомым человеком, завязать новые знакомства, имеют широкий круг общения и проводят свой досуг в кругу друзей.

Новосибирск попал лишь на тринадцатую строчку рейтинга. Наш сибирский сосед Красноярск проявляет еще большую склонность к интроверсии занял девятнадцатое место.