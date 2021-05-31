Страх остаться без работы преследует более 20% новосибирцев

Индекс стабильности на рабочем месте в Новосибирской области ниже, чем в среднем по России. Каждый пятый житель нашего региона опасается увольнения.

Эксперты hh.ru провели исследование настроения соискателей. Они пришли к выводу, что новосибирцы на рынке труда ощущают себя менее стабильно, чем жители других регионов России. Так, 21% соискателей из Новосибирской области боится увольнения. 67% опрошенных чувствуют себя уверенно.

«Если сравнивать регионы России, то наибольшую уверенность в том, что сохранят работу, испытывают сотрудники из Ханты-Мансийского АО – Югра, Рязанской и Саратовской области. А опасность быть уволенными сильнее всего ощущают работники из Ульяновской, Волгоградской и Оренбургской областей», - говорится в сообщении компании.

За первый квартал 2021 года у новосибирцев растет ощущение стабильности на текущем месте работы. Меньше всего сокращений опасаются представители медико-фармацевтической сферы, начинающие карьеру специалисты и студенты. Соискатели из сферы HR и банковской сферы больше других сомневаются в стабильности сохранения своего места.