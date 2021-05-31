Дети при деле. Новосибирские лагеря начинают свою работу

Летний досуг-2021 организуют для 150 тысяч детей. 9 тысяч из них поедут в муниципальные загородные лагеря. Первые смены стартуют 31 мая, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Полторы тысячи подростков смогут найти временную работу через центры занятости, 710 проведут каникулы с активистами ТОС, будут сажать цветы и наводить порядок во дворах. Больше 170 школьников станут помощниками вожатых в лагерях.

Также для ребят готовят профильные смены, спартакиады, экскурсии, соревнования, турпоходы. На берегу Обского моря планируют открыть базу отдыха «Турград».

197 дневных лагерей организуют на базе общеобразовательных школ. Они примут 21 500 детей, в том числе 5500 — находящихся в трудной жизненной ситуации.