Успеть до тридцати. Новосибирский музыкант Слава Марлоу попал в список Forbes

Forbes подвел итоги рейтинга «30 самых перспективных россиян до 30 лет». В него вошли молодые россияне, добившиеся успеха в разных сферах. Среди успешной молодежи оказался и 21-летний новосибирец Слава Марлоу в категории «Музыка»

По данным издания, Слава (настоящие имя и фамилия Артем Готлиб) в детстве научился играть на фортепиано и саксофоне. После школы он переехал учиться в Санкт-Петербург, а затем в Москву, где стал писать биты – минусовки для песен, которые стали пользоваться спросом среди рэп-музыкантов.

Публика узнала о Славе, когда он стал сотрудничать с Моргенштерном. Марлоу спродюсировал песню Cadillac, которую Моргенштерн исполнил совместно с другим новосибирским рэпером – Элджеем. А сегодня молодежь активно напевает хит Славы «Ты горишь как огонь».

Фото: инстаграм Славы Марлоу