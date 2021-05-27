Новосибирская молодежь завоевала общекомандное серебро на Дельфийских играх

В Перми завершились Двадцатые молодежные Дельфийские игры России. Делегация одаренных детей и подростков Новосибирской области завоевала второе общекомандное место. В копилке сборной – по семь золотых, серебряных и бронзовых медалей, а также 21 специальный диплом.

Представители региона выступили в 20 номинациях игр из 28 – в состав делегации вошли более 100 молодых талантов – представители 26 государственных и муниципальных учреждений сферы культуры и образования, из разных городов и районов области.

«Команда Новосибирской области ежегодно входит в тройку лидеров Дельфийского рейтинга субъектов РФ. Мы гордимся успехом наших ребят и рады, что они, продемонстрировав свои таланты в прошлом году в режиме онлайн, снова подтвердили их офлайн и удержали высокий творческий уровень региона, – отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. – Благодарим каждого, кто в этом году достойно представил область на Дельфийских играх! Правительство Новосибирской области и региональное министерство культуры оказывают всестороннюю поддержку молодым талантам, и мы уверенно можем обещать, что эта работа продолжится».

Фото: архивы пресс-служб