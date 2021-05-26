На посту ведущего реалити «Дом-2» Бузову сменит ее экс-бойфренд из Новосибирска

Бывший парень Ольги Бузовой, новосибирский блогер Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Dava, стал новым ведущим шоу «Дом-2», сообщают «РИА Новости». Свежие выпуски начнут выходить на ТВ уже 1 июня. Кроме известного новосибирца места ведущих заняли Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити „Дом-2“ идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!» – прокомментировал Дава.

Фото: инстаграм-аккаунт Давы