Матримониальные намерения. Новосибирцы стали чаще покупать свадебные наряды и аксессуары

Спрос на свадебные платья и украшения весной этого года на 36% превысил уровень в аналогичный период 2019 года, следует из исследования «Авито». Тенденция характерна для всей России. На фоне этого выросли и цены. Согласно исследованию, дороже всего свадьба обходится жителям южных городов страны, а в среднем по России нарядить невесту можно примерно за 15 тысяч рублей.

В столице Сибири свадебная атрибутика в этом году стала популярнее на 11% по сравнению с весной 2019 года. Средняя стоимость платья на «Авито» составляет 7 тысяч рублей, а фаты — 5,5 тысячи рублей, свадебного букета — 1,3 тысячи рублей.

На свадебный всплеск повлияло то, что в прошлом году из-за пандемии ЗАГСы в Новосибирской области работали в ограниченном режиме и многие пары перенесли свадьбы на 2021-й.