Новосибирская область попала в десятку по количеству жителей, уезжающих в Первопрестольную

Несмотря на распространение «удаленки», Москва остается центром притяжения для работников со всей страны. Как выяснили эксперты ЦИАН, в первую десятку регионов, чьи жители уезжают или планируют переезд в столицу, попала и Новосибирская область.

Больше всего потенциальных мигрантов — из Подмосковья, на долю которого приходится 44,5% регионального спроса на недвижимость в столице. С заметным отрывом идут жители Санкт-Петербурга (4,7%) и Краснодарского края (3,8%). В сравнении с допандемийным периодом тройка лидеров не изменилась. Первую пятерку замыкают Самарская (2,9%) и Свердловская (2,8%) области. Во второй половине топ-10 расположились Нижегородская область (2%), Башкирия (1,7%), Новосибирская область (1,6%), Приморский край (1,5%) и Ярославская область (1,4%).

Аналитики ЦИАН отмечают, что в список лидеров не попали основные ресурсодобывающие регионы, отличающиеся высоким уровнем дохода населения (ХМАО, ЯНАО, ряд регионов Дальневосточного ФО, Ненецкий АО).