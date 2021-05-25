Новосибирская школьница отправится на чемпионат мира для чтецов

Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» провела финал конференции «Сибирь» чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’21». В нем приняли участие шесть человек из Хакасии, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Новосибирской, Тюменской и Кемеровской областей. По результатам трех раундов победила ученица новосибирской школы №199 Анастасия Куляева. В июле она выступит в суперфинале чемпионата «Страница’21» в доме творчества «Переделкино» в Москве. Старшеклассница из Новосибирской области поборется за звание лучшего чтеца мира среди старшеклассников и за главный приз сезона.

«В этом сезоне Новосибирская область благодаря поддержке регионального министерства культуры впервые участвовала в „Странице“ полностью. Была проделана огромная работа, в том числе – в библиотеках, культурных центрах и школах, в проекте поучаствовали почти 2000 подростков. И вот закономерный результат! Новосибирск не выходил в суперфинал „Страницы“ с 2018 года. А сегодня вышел. Поздравляю Настю и желаю ей удачи», – отметил Михаил Фаустов, организатор чемпионата, программный директор ассоциации «Межрегиональная федерация чтения».

В финале конференции «Сибирь» участники «Страницы’21» читали прозу и стихи на русском языке без подготовки. Технику и артистизм их выступлений оценивали журналист Алексей Воскобойников, автор проекта «Сказки на ночь» Мария Федотова, организатор «Страницы» в Германии и Америке Наталья Лукьянова.

Вместе с Анастасией Куляевой в финал конференции вышли Надежда Никитина из Красноярска и Александр Ламза из Тюмени – по итогам последнего прочтения члены жюри единогласно выбрали Анастасию лучшим чтецом среди старшеклассников Сибири.

Фото: архивы пресс-служб