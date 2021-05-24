Губернатор выступил на открытии III Сибирского медиафорума

В этом году форум посвящен будущему журналистики в постпандемическом мире, вопросам развития рынков локальных СМИ, сохранения высоких профессиональных стандартов журналистики в условиях возрастающей медиаконкуренции, а также экосистемам новых коммуникаций, взаимодействию маркетинга и PR в поиске новых ценностей.

«То, что III Сибирский медиафорум проходит весной 2021 года – правильно и своевременно. Нужно оценить все произошедшее за последний год, перегруппироваться, признать, что картина делового мира изменилась так сильно, как не мог бы ее изменить ни один предыдущий финансовый кризис. В том числе, произошли серьезные трансформации и на медиарынке.

С одной стороны, доступ к цитированию, возможность использования дистанционных коммуникаций резко повысили количество фейков. С другой, новыми технологическими возможностями воспользовались СМИ, стратегически видящие рынки. Они смогли в условиях неопределенности, когда полярность мнений по поводу коронавируса была особенно велика, привлекать самых высококлассных экспертов из разных концов нашей страны и даже мира для того, чтобы взять комментарий. Я как потребитель ратую за возможность получать качественный контент с профессиональными комментариями от самых авторитетных экспертов и достоверных источников. И это не только мой запрос. Сегодня на площадке форума надо серьезно обсудить – какие совместные меры могут предпринять в ближайшее время СМИ, власти, чтобы защитить честный, здоровый медиарынок в современных условиях», — заявил Андрей Травников.





