Губернатор выступил на открытии III Сибирского медиафорума

Он отметил, что пандемия оказала мощное влияние на медиарынок. Форум позволит оценить произошедшие перемены.
Андрей Травников принял участие в открытии III Сибирского медиафорума, который проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Среди спикеров и модераторов форума – ведущие российские журналисты, медиа-менеджеры, представители профессионального университетского сообщества, органов власти.
Глава региона отметил, что количество участников увеличилось по сравнению с 2019 годом, поблагодарил бывшего полномочного представителя президента в СФО, врио главы Республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло за инициативу по проведению Сибирского медиафорума.
«Сегодня в Сибири два больших медиасобытия – конкурс Сибирь. Про и Сибирский медиафорум. Причем их удалось четко позиционировать: медиафорум — это деловая площадка», — подчеркнул Андрей Травников
В этом году форум посвящен будущему журналистики в постпандемическом мире, вопросам развития рынков локальных СМИ, сохранения высоких профессиональных стандартов журналистики в условиях возрастающей медиаконкуренции, а также экосистемам новых коммуникаций, взаимодействию маркетинга и PR в поиске новых ценностей.
«То, что III Сибирский медиафорум проходит весной 2021 года – правильно и своевременно. Нужно оценить все произошедшее за последний год, перегруппироваться, признать, что картина делового мира изменилась так сильно, как не мог бы ее изменить ни один предыдущий финансовый кризис. В том числе, произошли серьезные трансформации и на медиарынке.
С одной стороны, доступ к цитированию, возможность использования дистанционных коммуникаций резко повысили количество фейков. С другой, новыми технологическими возможностями воспользовались СМИ, стратегически видящие рынки. Они смогли в условиях неопределенности, когда полярность мнений по поводу коронавируса была особенно велика, привлекать самых высококлассных экспертов из разных концов нашей страны и даже мира для того, чтобы взять комментарий. Я как потребитель ратую за возможность получать качественный контент с профессиональными комментариями от самых авторитетных экспертов и достоверных источников. И это не только мой запрос. Сегодня на площадке форума надо серьезно обсудить – какие совместные меры могут предпринять в ближайшее время СМИ, власти, чтобы защитить честный, здоровый медиарынок в современных условиях», — заявил Андрей Травников.
Приветствуя участников форума, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Вадим Головко отметил: «Президент России определил национальные цели развития государства до 2030 года. Одна из них – цифровая трансформация, которая предусматривает достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы. В это же время у людей сформировался запрос на объективность, на взвешенную позицию и достоверность информации. Это ещё раз подтверждает тезис о том, что при любом способе и форме подачи информации, главным остается качественная профессиональная журналистика», – сказал заместитель полномочного представителя.
Форум начался с пленарного заседания «Медиа 2021: Что дальше?», во время которого ведущие российские журналисты и медиаменеджеры представили свое видение будущего медиасферы. Также в рамках сессии «Локальные СМИ: как сохраниться на волне глобализации» участники форума обсудят, какими компетенциями должны обладать журналисты, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях глобального рынка. Тематическая сессия «Эко Системы новых коммуникаций» рассмотрит экосистему как новый канал коммуникации с потребителем, возможность создания собственных медиа и платформ в рамках одного цифрового пространства. Участники сессии «Фотожурналистика: больше, чем контент для СМИ» определят успешную профессиональную стратегию фотожурналиста. Завершением форума станет масштабная дискуссия о цифровом будущем медиасферы.
Фото: архивы пресс-служб
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