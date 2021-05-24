Высокие показатели, премии и отпуск – чему радуются работающие россияне

Достигнутые результаты и премии названы главными поводами для радости на работе в России. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob. Так, каждый десятый опрошенный назвал лучшим день получения премии, еще 10% — день, когда они достигли отличных показателей в своем деле.

Для 6% респондентов дни на работе прекрасны сами по себе, 5% довольны тем, что на работе проводят время с коллегами на корпоративах, праздниках и других торжественных мероприятиях. Лучшим событием в своей работе для 3% участников исследования стал перевод на удаленку или уход в отпуск. Столько же связали приятные эмоции с получением разного рода благодарностей за свой труд. При этом 25% сообщили, что за последний год работа вовсе не вызывала у них позитивных эмоций.